Nella calza della Befana i due nuovi singoli di Ed Sheeran: fuori ‘Castle on the Hill’ e ‘Shape Of You’

La nuova musica annunciata da Ed Sheeran in una breve clip video sui social è finalmente arrivata. Il cantautore di Suffolk ha scelto, infatti, il giorno dell’Epifania per regalare al pubblico due singoli inediti, Castle on the Hill e Shape Of You (entrambi per Asylum Records), disponibili dalle 6 AM del 6 gennaio 2017 su iTunes, Spotify e Apple Music.

Attesissimo da oltre un anno – periodo che ha segnato il silenzio web dell’arista -, Sheeran torna dopo il successo mondiale degli album + e x e, dalle cover comparse sui suoi profili, anche i nuovi progetti continuano lungo la scia matematica:- Ad anticipare la doppia release è stata, infatti, una duplice immagine dei simboli : e – su fondo azzurro: che sia solo la grafica scelta per il lancio dei due singoli o abbia a che fare con il titolo di album nuovo di zecca?

In attesa di ulteriori sviluppi, i numeri già premiano Castle on the Hill e Shape Of You, che in poche ore hanno scalato la chart singoli di iTunes guadagnano le prime due posizioni e si fanno ascoltare abbondantemente anche in streaming. I due brani esprimono mondi coerenti e insieme diversi dell’universo artistico di Ed: ritmo trascinante e riff di chitarra rockeggiante per il primo, cantautorato pop moderno nel secondo. Castle on the Hil porta la firma di Sheeran insieme a Benny Blanco (che ne ha curato anche la produzione), mentre Shape Of You è firmata dall’interprete con Johnny Mcdaid e Steve Mac (anche alla produzione).

E chissà se questa nuova musica sarà in grado di eguagliare o superare i record già nel palmarés del musicista, il quale vanta 3 milioni di copie vendute in UK (8,8 milioni in tutto il mondo) con il primo album +, certificato 45 volte Platino in tutto il mondo, e oltre 13 milioni di copie per x, album 90 volte Platino nel mondo rimasto un anno intero nella UK Top 10. Per ora questo 2017 musicale promette bene alla superstar inglese e al suo pubblico. Non possiamo che dire: bentornato Ed Sheeran!