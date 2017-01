AirPlay Radio: terza settimana al primo posto per Rag’N’Bone Man. Rientra in TopTen Nek, Giorgia new entry

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne, la prima del nuovo anno, relativa alla settimana 01.2017 (dal 30 dicembre 2016 al 5 gennaio 2017) che vede ancora in vetta, per la terza volta, Rag’N’Bone Man con Human seguito da 24k Magic di Bruno Mars (+1) e da A Head Full Of Dreams dei Coldplay (terzi, -1). Secondo i dati EarOne, ai piedi del podio Other People di LP – che guadagna due posizioni salendo al quarto posto – quindi Potremmo ritornare di Tiziano Ferro (quinto, -1) che precede Made in Italy di Ligabue (sesto, -1) e Love My Life di Robbie Williams (settimo, +2). Completano la Top Ten Differente di Nek (ottavo, +4), Un mondo migliore di Vasco Rossi (nono, -2) e Faith di Stevie Wonder (decimo, -2). La più alta nuova entrata è Vanità di Giorgia (23). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].