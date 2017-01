‘Diazepam’: fuori il videoclip del nuovo singolo di Briga. Tre date evento per il ‘Talento Live Tour’

15mila views nel giro di un paio d’ore: questi sono i numeri del nuovo videoclip di Briga, che come terzo estratto dall’album Talento (Honiro Label / Sony Music) sceglie la ballad Diazepam. In radio dal 16 dicembre, la canzone è scritta interamente da Mattia con la produzione di Mario Romano: «È un eloquente ritratto delle emozioni umane, cristallizzate nel disagio psichico provocato dalla persona che ami. – racconta Briga – Colorato da sonorità delicate ed eleganti, “Diazepam” vuole essere cura per l’anima e culla per le notti più nere».

Il videoclip di Diazepam è stato diretto da Emanuele Pisano per Honiro Factory e prosegue lungo la scia di successo tracciata dai precedenti Baciami (Hasta luego) – oltre 10 milioni di visualizzazioni su Vevo/YouTube – e Mentre nasce l’aurora – 3 milioni di views in meno di due mesi -, entrambi contenuti in Talento.

Per la primavera 2017 Briga ha annunciato anche il suo ritorno live con un nuovo show, che vede tre date evento a maggio e giugno. Questi gli appuntamenti ufficiali del Talento Live Tour: 4 maggio – Milano, Alcatraz; 19 maggio – Napoli, Casa della Musica; 30 giugno – Roma, Cavea Auditorium Parco della Musica. I biglietti sono disponibili in prevendita tramite il circuito TicketOne (previsti anche pacchetti vip).