‘Emma Adesso’: giovedì 5 gennaio in prima serata su Italia 1 il concerto dell’artista al Mediolanum Forum

La stagione musicale di Italia 1 inaugura giovedì 5 gennaio con Emma Adesso, lo show inaugurale con cui l’artista ha iniziato il suo Adesso Tour nello scorso autunno. In onda in prima serata, il live è un viaggio nel mondo e nella sensibilità della Marrone davanti a un Mediolanum Forum di Assago che ha ballato e si è emozionato al ritmo dei successi più amati della cantante italiana.

La ricca scaletta si compone di un totale 23 brani per oltre due ore di musica (qui la nostra recensione) e alterna i pezzi dell’album Adesso ai singoli di repertorio che prendono vita su un palco di 18mq animato da scenografie, proiezioni e visual di ultima generazione. Al fianco di Emma un corpo di ballo coreografato da Macia Del Prete e composto da Daniele Sibilli, Gabriele Esposito, Anthony Donadio, Jonathan Gerlo.

In Emma Adesso (co-produzione Fascino e F&P Group) la voce della protagonista è supportata da una band internazionale composta da Alex Torjussen (batteria), Ryan Haberfield (chitarria), Luca Visigalli (basso), Roberto Angelini (chitarra), Massimo Greco (tastiere), Arianna Mereu (cori) e Luca Mattioni (tastiere e synth, oltre che direttore musicale).

Di recente pubblicazione è il cofanetto Adesso – Tour Edition, che contiene due CD – il disco originale Adesso (Universal Music) con due nuovi inediti come bonus tracks (Nel posto più lontano e You Don’t Love Me) più il duetto con Alvaro Soler Libre insieme alla versione disco live – insieme a un DVD con immagini live e sequenze dal backstage.