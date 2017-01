‘Tacco 12!…e non solo’: giovedì 5 gennaio l’ultima puntata delle feste con Cristina De Pin e Tamara Donà

Finale di stagione per Tacco12!…e non solo condotto da Cristina De Pin. L’ultima puntata delle feste va, infatti, in onda su LA7d giovedì 5 gennaio con ospite Tamarà Donà; titolo dell’appuntamento è Anno Nuovo Vita Nuova e alla conduzione come sempre la neomamma Cristina De Pin, mentre alle poltrone di giurati siedono Moreno Pisto, Nenella Impiglia e Alessandra Moschillo.

Anche nella puntata numero quattro tre ragazze amanti delle scarpe si sfidano nella scelta del look più adeguato per l’occasione e solo la vincitrice, ritenuta migliore delle tre, si aggiudica il Tacco12 prediletto. Le nuove puntate di Tacco12!…e non solo sono in onda oltre che il giovedì in prima serata LA7d anche in un secondo passaggio il lunedì successivo alle 17.30 sulla stessa rete e sono disponibili dopo la messa in onda sul sito dell’emittente tv.