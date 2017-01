Su Fine Living in prima tv ‘Donne in Affari’ e ‘Occasione in riva al lago’. I programmi di gennaio 2017

Nuovo anno, nuovi appuntamenti con Fine Living (canale 49 del digitale terrestre), che mostra le case più belle e strane del mondo. Parte l’11 gennaio ogni mercoledì alle 22.00 in prima tv assoluta Donne in Affari con Karen E Laine e Mina Starsiak impegnate in quel di Indianapolis. Madre e figlia mettono le proprie competenze legali e immobiliari al servizio dei clienti per rimettere in piedi le proprietà più fatiscenti della città. Seconda novità in prima tv assoluta è Occasione in riva al lago, in onda con doppio appuntamento a partire dal 15 gennaio ogni domenica alle 20.10.

Inoltre, si torna a viaggiare nei paradisi caraibici con Vado a Vivere ai Caraibi (doppio episodio dal 2 gennaio dal lunedì al venerdì alle 17.10); il programma mostra la realizzazione di abitazioni da mille e una notte lungo le coste delle isole più sognate. Per chi non ne può fare a meno, ogni sabato per il mese di gennaio, è prevista una maratona dei migliori episodi dalle 8.00 alle 12.30. Dal 3 gennaio ogni martedì alle 21.10 arrivano anche i nuovi episodi in prima tv di Case a Domicilio mentre la nuova stagione di Building Alaska va in onda dal 7 gennaio ogni sabato alle 20.10.