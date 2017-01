Gionny Scandal inaugura la stagione live 2017 dei Magazzini Generali: concerto domenica 8 gennaio

Dopo Lecce, Palermo, Brescia e Torino (7 gennaio), Gionny Scandal fa tappa anche a Milano con il Reset Tour. Domenica 8 gennaio tocca, infatti, al rapper nato a Pisticci inaugurare i live dell’anno ai Magazzini Generali di Via Pietrasanta 16 con un appuntamento dal vivo di grande energia. Il rapper è accompagnato dal vivo da una vera e propria band (batteria, chitarra e un dj). I biglietti per assistere allo show sono disponibili in prevendita su mailticket.it, presso i circuiti di vendita abituali o acquistabili in loco.

Forte del successo raggiunto con il suo ultimo album Reset, uscito lo scorso 14 ottobre per Universal Music, il giovane artista è considerato tra i migliori talenti della scena rap contemporanea, grazie a una miscela personale di hip hop ed elettronica. Gionny conta tra i freschi successi il fortunato singolo Buongiorno – da oltre 5 milioni di views su Vevo/YouTube – e il brano Pioggia, in tutte le radio dallo scorso 2 dicembre.