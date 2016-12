MinaCelentano: dal 6 gennaio in radio il nuovo singolo, la schermaglia amorosa ‘A un passo da te’

Entra in rotazione radiofonica venerdì 6 gennaio A un passo da te, il nuovo singolo di Mina e Adriano Celentano estratto dall’album Le migliori (Sony Music) certificato Doppio Disco di Platino FIMI e al primo posto della classifica Top Of The Music per la seconda settimana consecutiva. Dopo il successo di Amami Amami, MinaCelentano portano in radio il brano scritto da Fabio Ilacqua e arrangiato da Adriano Celentano e Celso Valli, i quali firmano una bella canzone d’amore uptempo.

«Il tuo silenzio quasi mi commuove, sì / ma perché il cuore è poco intelligente / Ne avrei da dire ma non dico niente / sei già a un passo da me», cantano i due big della musica italiana, regalando un intenso duetto tra passione, gioco e ironia come in una schermaglia amorosa in cui i protagonisti sono costretti ad ammettere che «il peggio è che ho bisogno di te, delle tue mani / che resti e ti allontani / di carne e di senso / ragione e sentimento, di te».

A un passo da te fa parte della tracklist de Le migliori, album prodotto da Claudia Mori per CLAN CELENTANO e Massimiliano Pani per PDU, con undici pezzi inedite e il remix di Prisencolinensinainciusol curato dal dj e produttore Benny Benassi.