Top 100 Airplay 2016: i dati EarOne sui brani dell’anno. Gazzé, Jovanotti e J-Ax & Fedez gli italiani più trasmessi

Agli sgoccioli del 2016, EarOne presenta il conto della musica in Italia per gli ultimi dodici mesi, con le Top 100 AirPlay 2016 Radio e TV. I dati su cui si basano la classifiche sono basati sulla rilevazione effettuata da venerdì 1 gennaio 2016 a lunedì 19 dicembre 2016 e costituiscono l’anteprima della classifica definitiva disponibile online da martedì 3 gennaio 2017. Il punteggio per ciascun brano è ottenuto ponderando il numero di passaggi con il dato di audience. Vediamo chi si aggiudica le prime posizioni.

Justin Timberlake con la sua Can’t Stop The Feeling! domina, invece, la Classifica Airplay 2016 Generale che vede al secondo posto This Girl di Kungs vs Cookin’On che anticipa Ti sembra normale di Max Gazzè, primo degli italiani. LP con Lost on you chiude al quarto posto, seguita da Sia con Cheap Thrills e Jovanotti con Ragazza magica. Completano la TopTen Sofia di Alvaro Soler (settimo), Vorrei ma non posto di J-Ax & Fedez (ottavi), Up&Up dei Coldplay (noni) e Cake by the Ocean dei DNCE (decimi).

La Classifica Italiana Airplay 2016 vede in vetta Max Gazzè con Ti sembra normale, seguito da Jovanotti con Ragazza magica e J-Ax & Fedez con Vorrei ma non posto. Al quarto troviamo i Tiromancino con Piccoli miracoli mentre al quinto posto si fermano i Negramaro con Tutto qui accade. Completano la Top Ten L’estate di John Wayne di Raphael Gualazzi (sesto), Uno di questi giorni di Nek (settimo), Tra di noi dei Tiromancino (ottavi), Comunque andare di Alessandra Amoroso (nona) e Nessun grado di separazione di Francesca Michielin (decima). Marco Mengoni e Zucchero si segnalano entrambi con due brani tra i primi quindici posti ed Elisa quattordicesima.

Per quanto riguarda, invece, la Classifica Airplay TV 2016 conferma Can’T Stop The Feeling! di Justin Timberlake il brano più trasmesso anche in in tv, seguito dal video di This Girl di Kungs vs Cookin’On e da quello di Cheap Thrills di Sia. Al quarto posto Max Gazzé che domina il piccolo schermo con Ti sembra normale, anticipando gli altri due italiani Alessandra Amoroso con Comunque andare e Jovanotti con Ragazza magica.

Ai primi posti della Classifica Airplay Dance 2016 ci sono This Girl di Kungs vs Cookin’On, Cake by the Ocean dei DNCE e Faded di Alan Walker. Primo italiano nella Top 100 (unico in Top50) è Fabio Rovazzi, al sedicesimo posto con Andiamo a comandare. Per quanto riguarda, infine, la Classifica Airplay Radio Indipendenti 2016 a dominare è Lost On You di LP, quindi No Hero di Elisa e Reality di Lost Frequencies, che occupano rispettivamente secondo e terzo posto.