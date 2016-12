TIMmusic: J-Ax & Fedez, Rovazzi e Amoroso i più ascoltati del 2016. In TopTen Elisa, Marracash & Guè Pequeno e Michielin

La super hit italiana Vorrei ma non posto della coppia artistica J-Ax & Fedez è il brano più ascoltato dell’anno nella classifica italiana 2016 dello streaming di TIMmusic – piattaforma dedicata alla musica digitale di Telecom Italia –. A seguire, sempre sul podio, il tormentone estivo Andiamo a comandare del giovane Fabio Rovazzi e il singolo Comunque andare di Alessandra Amoroso.

Questa la Top10 italiana TIMmusic del 2016: 1. J-AX & Fedez – Vorrei ma non posto, 2. Fabio Rovazzi – Andiamo a comandare, 3. Alessandra Amoroso – Comunque andare, 4. Elisa – No Hero, 5. Marracash & Guè Pequeno – Insta Lova, 6. Marracash & Guè Pequeno – Nulla Accade, 7. Gabry Ponte feat Danti – Che ne sanno i 2000, 8. Baby K feat Giusy Ferreri – Roma-Bangkok, 9. Il Pagante – Bomber, 10. Francesca Michielin – Nessun grado di separazione.

A livello internazionale i più ascoltati dell’anno per TIMmusic sono Sia feat Sean Paul con Cheap Thrills e Alvaro Soler con Sofia. Di seguito la Top10 internazionale del 2016: 1. Sia feat Sean Paul – Chip Thrills, 2. Alvaro Soler – Sofia, 3. Alan Walker – Faded, 4. Enrique Iglesias feat Wisin – Duele El Corazon, 5. J. Balvin – Ginza, 6. Coldplay – Hymn for the weekend, 7. Major Lazer feat Justin Bieber & MØ – Cold Water, 8. Lukas Graham – 7 Years, 9. Calvin Harris feat Rihanna – This Is What You Came For, 10. Maître Gims – Est-ce que tu m’aimes? (Pilule Bleue).

TIMmusic è la piattaforma di Telecom dedicata alla musica digitale che permette di ascoltare i brani in streaming senza limiti di tempo, creare proprie playlist personali o ascoltare quelle suggerite da dj e artisti famosi e condividere tutto sui principali social network. Il traffico dati per l’ascolto è incluso nel costo dell’abbonamento. L’applicazione TIMmusic è disponibile su Google Play e nei prossimi giorni su App Store, Windows Store e BlackBerry App World. Il servizio TIMmusic è incluso nell’offerta TIM Young & Music dedicata agli under 30.