‘Tacco 12!…e non solo’: nella terza puntata Cristina De Pin ospita Jessica Polsky. Giovedì su LA7d

Terzo appuntamento con Tacco12!…e non solo, il programma tv condotto da Cristina De Pin in onda su LA7d con i nuovi episodi dedicati alle feste di fine anno. Dopo aver ospitato Giusy Versace e Valentina Scarnecchia, giovedì 29 dicembre la puntata è dedicata al Capodanno a New York e vede la partecipazione della showgirl e attrice newyorkese d’adozione Jessica Polsky.

Presente, come sempre, la giuria di esperti composta da Moreno Pisto, direttore di Urban Magazine e dalle imprenditrici Nenella Impiglia e Alessandra Moschillo. La serie di appuntamenti con il programma si chiude il 5 gennaio con la puntata a tema Anno Nuovo Vita Nuova, in onda il 5 gennaio con ospite Tamarà Donà. Tacco12!…e non solo è in onda ogni giovedì alle 00.15 su LA7d e, in un secondo passaggio, il lunedì successivo alle 17.30; tutti gli episodi sono disponibili anche sul sito dell’emittente tv.