Fiorella Mannoia porta il suo animo da ‘Combattente’ in tour. Ecco le date primaverili, prevendite aperte

Dopo la conferma del suo ritorno sul palco del Festival di Sanremo con Che Sia Benedetta, per Fiorella Mannoia si apre una lunga stagione di live che la vede on stage con Combattente Il Tour. Forte del successo della tranche autunno-invernale, infatti, la cantautrice si prepara a nuovi appuntamenti live nella primavera 2017 con tappe nei principali teatri d’Italia.

Accompagnata dalla sua band (Davide Aru alla chitarra, Luca Visigalli al basso, Bruno Zucchetti al pianoforte e alle tastiere, Diego Corradin alla batteria e Carlo Di Francesco – Direttore Artistico del tour – alle percussioni), la Mannoia propone dal vivo i brani del suo ultimo album Combattente e i suoi maggiori successi.

Di seguito il le date primaverili di Combattente Il Tour: 19 e 20 aprile – Napoli, Teatro Augusteo; 22 aprile – Genova, Teatro Carlo Felice; 23 aprile – Reggio Emilia, Teatro Romolo Valli; 28 aprile – Crotone, Pala Milone; 29 aprile – Bari, Teatro Team; 2 maggio – Bologna, Europauditorium; 3 maggio – Montecatini (PT), Teatro Verdi; 5 maggio – Mantova, Gran Teatro PalaBam); 6 maggio – Bergamo, Teatro Creberg; 8 maggio – Cremona, Teatro Ponchielli; 9 maggio – Varese, Teatro di Varese; 11 maggio – Parma, Teatro Regio; 13 maggio – Firenze, Teatro Verdi; 16 maggio – Roma, Auditorium Parco della Musica; 18 e 19 maggio – Milano, Teatro degli Arcimboldi; 20 maggio – Padova, Gran Teatro Geox; 22 maggio – Torino, Teatro Colosseo; 24 maggio – Trieste, Teatro Rossetti. Prevendite aperte su TicketOne e nei punti vendita tradizionali.

Attualmente Fiorella Mannoia è in radio con il singolo Nessuna conseguenza, nuovo estratto dall’ultimo progetto discografico per Sony Music. Il brano porta a firma di Federica Abbate e Cheope e affronta con coraggio il delicato tema della violenza psicologica sulle donne e della capacità di superare il dolore per tornare a vivere.