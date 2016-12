‘Vivere a colori Tour’: il concerto milanese di Alessandra Amoroso in onda su Italia 1 giovedì 29 dicembre

Giovedì 29 dicembre, in prima serata, Italia 1 manda in onda Alessandra Amoroso – Vivere a Colori, il concerto sold out che la salentina ha di recente tenuto al Mediolanum Forum di Assago. Lo show-evento conclude un anno di successi inaugurato a gennaio con la pubblicazione dell’album Vivere a colori (Sony Music, certificato Doppio Platino) che ha portato la giovane artisti sui palchi di 15 palasport davanti a oltre 90.000 spettatori.

La scaletta del live comprende le hit recenti estratte dall’ultimo disco – che conta 89 milioni di visualizzazioni complessive per i videoclip – oltre ai successi storici più amati come Estranei a partire da ieri e Comunque andare per un totale di 23 canzoni. Ad accompagnare sul palco Sandrina, una band di sette elementi che si muove entro uno super impianto scenico comprendente piramidi laser e 140 mq di schermo che proiettano video inediti tramite la tecnologia Led Courtain Animation.

E la Amoroso si prepara a due grandi eventi dal vivo nel 2017, con il ritorno all’Arena di Verona venerdì 28 e sabato 29 aprile. Il Vivere a colori Tour è una co-produzione F&P Group e Fascino P.g.T.