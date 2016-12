Il Capodanno milanese si festeggia ai Magazzini Generali, special guest dj Marco Ravelli. Prevendite

La mezzanotte più attesa dell’anno sta per scoccare e tutti si preparano al nuovo anno. I Magazzini Generali di Milano (via Pietrasanta 16) – in collaborazione con Limelight – promettono di celebrare l’inizio del 2017 con un evento che incontra il gusto degli amanti dell’house music & commercial. Sabato 31 dicembre le porte aprono alle 21:00 con un Gran Buffet per tutti i palati e, a partire dalle 23:00, la consolle si anima grazie a tanti ospiti; special guest dj è Marco Ravelli, speaker radiofonico noto conoscitore della storia della musica dance dagli ’90.

Tra sorprese, animazioni con ballerini e vocalist e un inedito light-show, la notte vede salire sul palco anche la dj Federica Baby Doll dal Cocorico di Riccione, tra i nomi più citati dell’EDM italiana. E per chi non ne avesse abbastanza la festa continua fino alle 6 del mattino. Disponibili diverse tipologie di prevendita: Prevendita Gran Buffet (Ingresso valido dalle h 21.00 / 35€ incluso 2 drinks + 1 flute spumante per il brindisi di mezzanotte + buffet), Prevendita serata (Ingresso valido dalle h 23.00 / 25€ incluso 2 drinks + 1 flute spumante). Per Tavoli Info & Booking (+39) 393.0999000 – Mobile & WhatsApp.