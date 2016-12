Tiziano Ferro confermato super ospite al Festival di Sanremo, la dichiarazione di Carlo Conti

A poche settimane dall’inizio del 67° Festival della Canzone Italiana di Sanremo arriva la conferma del primo super ospite sul palco del Teatro Ariston. Ad arricchire la kermesse su Rai 1 dal 7 all’11 febbraio è Tiziano Ferro, che torna in riviera per la manifestazione dopo la straordinaria esibizione del 2015 che ottenne una lunga “standing ovation”. Sarà proprio il cantautore di Latina a inaugurare la lunga serie di ospiti esibendosi nel corso della prima serata, martedì 7 febbraio.

Ecco le parole del direttore artistico e conduttore del festival Carlo Conti, per il terzo anno alla guida della kermesse e attualmente al lavoro per comporne il cast: «Sono felicissimo che Tiziano torni a Sanremo per la seconda volta dopo la bellissima performance che fece due anni fa, al mio primo festival. In quell’edizione, fu lui il primo grande ospite ad esibirsi sul palco dell’Ariston». Ferro è attualmente ai vertici delle classifiche con il nuovo lavoro Il mestiere della vita, pubblicato il 4 dicembre per Universal Music Italia.