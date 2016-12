‘A.M.I. – Rarità di Artisti per Amatrice’: fuori la compilation benefica per le vittime del terremoto. Tracklist

Questa fine anno non dimentica i mesi appena trascorsi e guarda ancora ai tragici fatti che hanno sconvolto il Centro Italia nel 2016. Proprio per continuare a tenere accesi i riflettori e non dimenticare, martedì 27 dicembre esce negli store digitali A.M.I. – Rarità di Artisti per Amatrice, ideata da All Music Italia con il supporto di Believe Digital Italia. La compilation presenta quattordici tracce, di cui dieci inediti, insieme a versioni acustiche e rarità mai pubblicate.

Molti i nomi noti che hanno aderito al progetto: presenti Syria, Gerardina Trovato, Virginio, Romina Falconi, Andrea Amati e le quattro amiche Simonetta Spiri, Greta Manuzi, Roberta Pompa e Verdiana Zangaro. Insieme a loro, compaiono tre artisti emergenti, vincitori di altrettanti Festival durante gli ultimi 24 mesi.

Di seguito la tracklist: 1. L’Amore resta – Romina Falconi, 2. L’Amore merita (Acoustic version) – Simonetta / Greta / Roberta / Verdiana, 3. C’è chi dice no – Gerardina Trovato, 4. Sono qui – Nicola Franca, 5. Io ho te (Acoustic version) – Syria, 6. Tutto quello che ricordo – Sara Galimberti, 7. Mentre fuori piove (Acoustic version) – Traccia 24, 8. Royals – Virginio, 9. Notte di febbraio – Andrea Amati, 10. Non voltarti più (Acoustic version) – Davide Papasidero, 11. Il Mondo alla rovescia – Roberto Pezzini, 12. Event Though – Matteo Faustini, 13. Fever/I Will Survive – Palla e Chiatta, 14. N. E.G.R.A. feat Paolo Del Grande (Kuerty Uyop Deep Remix) – Cecile

Il ricavato della vendita della compilation e delle singole tracce sarà interamente devoluto a sostegno delle vittime del terremoto di Amatrice come bonifico alla campagna solidale lanciata da Il Fatto Quotidiano – Fatto per Amatrice. Da parte sua, Believe rinuncia, infatti, alle commissioni sulle vendite (ad eccezione delle quote riservate agli store digitali).