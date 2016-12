‘Milano – Roma’: nuovo viaggio con la Gialappa’s Band insieme a Geppi Cucciari ed Erri De Luca

Lunedì 26 dicembre alle 23:30 su Rai2 va in onda il nuovo appuntamento Milano-Roma. In viaggio con i Gialappa’s, che vede co-protagonisti di puntata Geppi Cucciari e Erri De Luca. Attrice comica e conduttrice lei, scrittore impegnato lui, i due viaggiatori si incontrano nel tragitto lungo l’Autostrada del Sole regalando momenti di ironia ma anche riflessione. Disturbati dalla Gialappa’s Band, infatti, la coppia impara a conoscersi grazie alle curiose sollecitazioni del trio, tra chiacchiere e risate.

Milano – Roma. In viaggio con i Gialappa’s nasce da un’idea Fabrizio Gasparetto, Silvia Bizzotto, Luca Mayenza e della Gialappa’s Band con la realizzazione di ZeroStories TV e la produzione di Autostrade per l’Italia. A curarne la regia è Beppe Tufarulo. Per commentare la trasmissione sui social network, l’hashtag ufficiale è #MilanoRoma.