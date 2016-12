Il Natale con tanto Groove

Abbiamo realizzato questo breve video per ringraziare tutti gli artisti che hanno collaborato con noi in tutti questi anni. Tanti auguri di buon Natale e felice anno nuovo a tutti gli amici musicisti ed autori Groove it. “La Musica è come la vita..si può fare solo in un modo insieme“. Vi ricordiamo di seguire il sito ufficiale di Groove it e la pagina Facebook ufficiale.

Groove it è una società di edizioni discografiche: da 20 anni lavora per dare spazio, credibilità e notorietà ai progetti musicali di un nutrito catalogo di autori e musicisti, ai quali garantisce la possibilità di sviluppare la loro dimensione artistica. #iostocongrooveit