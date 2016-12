‘Sing’: dal film d’animazione delle Feste la colonna sonora ufficiale con ‘Faith’ di Stevie Wonder e Ariana Grande

Sono ben ventitré le tracce che compaiono nella colonna sonora ufficiale di Sing, il film d’animazione targato Illumination / Universal Pictures in uscita nelle sale italiane il prossimo 4 gennaio. La pellicola – per grandi e piccoli – è un piacevole percorso nella musica di maggiore successo degli ultimi decenni con i suoi più amati protagonisti: canzoni quali Hallelujah e The Way I Feel sono, infatti, reintepretate dagli animaletti protagonisti di una gara canora con cui riportare in auge il teatro Buster Moon.

Singolo di lancio è Faith, l’inedito cantato da Stevie Wonder e Ariana Grande e firmato dal leader dei OneRepublic Ryan Tedder con Benny Blanco. La traccia – in rotazione anche nelle radio italiane – si attesta tra i brani più suonati del momento e sta contemporaneamente scalando tutte le classifiche di vendita.

Questa la tracklist completa: 1. Faith (Stevie Wonder feat. Ariana Grande), 2. Gimme Some Lovin’ (The Spencer Davis Group), 3. The Way I Feel (Taron Egerton), 4. Let’s Face the Music and Dance (Seth MacFarlane), 5. I Don’t Wanna (Scarlett Johansson & Beck Bennett), 6. Venus (Nick Kroll & Reese Witherspoon), 7. Auditions (sing Cast), 8. Around the World- Rumba (Senor Coconut and his Orchestra, 9. Bamboleo (Gipsy kings), 10. The Wind (Cat Stevens), 11. Hallelujah (Tory Kelly), 12. Under pressure (Queen & David Bowie), 13. Shake it off (Nick Kroll & Reese Witherspoon), 14. I’m Still Standing (Taron Egerton), 15. Set it All free (Scarlett Johansson), 16. My Way (Seth MacFarlane), 17. Don’t You worry ‘bout a Thing (Tory Kelly), 18. Golden Slumbers/Carry That Weight (Jennifer Hudson), 19. Out To lunch (end titles) (joby Talbot), 20. Listen to the Music (Tiki Pasillas), 21. Hallelujah (duet version – Jennifer Hudson & Tory Kelly), 22. Don’t’ you worry ‘bout a Thing (acoustic version – Tory Kelly), 23. My.Gosh (the Bunnies).

La corposa raccolta è solo un estratto degli oltre ottanta pezzi che si risuonano nel mondo realistico disegnato dal regista Garth Jennings; una realtà che si popola di animali con l’ambizione del canto capaci di superare ogni paura pur di realizzare il sogno di calcare il palcoscenico. Ecco, allora, la timida elefantina cui dà voce originale Tori Kelly, la maialina dalla vita in stile “desperate housewife” con le corde vocali di Reese Witherspoon, il topo furbastro e supponente con la voce di Seth MacFarlane, il talentuoso gorilla interpretato da Taron Egerton) e la porcospina punk-rock con il doppiaggio di Scarlett Johansson. La storia corale di Sing si fa apprezzare per il ritmo (musicale e non solo) e per il messaggio di riscatto che comunica: per tutti c’è una seconda possibilità nella vita, basta non smettere di cercarla.