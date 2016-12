Roberta Giallo: dal 10 gennaio in radio il nuovo singolo dall’album in uscita ‘L’oscurità di Guillaume’

«L’Oscurità di Guillaume è un disco ispirato e senza tempo che indaga sull’amore archetipico»: così Roberta Giallo racconta il suo nuovo album, in uscita il prossimo 20 gennaio. Lo anticipano in radio il primo singolo Amore Amor e il secondo estratto In amore muoio di frontale, in rotazione dal 10 gennaio. Concept album in cui si snoda una storia d’amore travagliata, il progetto è stato arrangiato e suonato da Mauro Malavasi e dalla stessa Roberta, che dichiara:

«Ho scritto tutte le canzoni “calandomi” in un altrove dell’animo, cercando di connettermi con le emozioni nel loro stato più puro. Tuttavia, se proprio devo collocarlo, direi che è ambientato in un “Medio Evo Post-Atomico”, un paesaggio dell’anima, molto oscuro, ma con una piccola luce guida»

Questa la tracklist de L’Oscurità di Guillaume: 1. In amore muoio di frontale, 2. Con la fantasia, 3. Acqua di fiume, 4. Notte di luna senza stelle, 5. Amore Amor, 6. Giornata no, 7. Mon ange (l’amor vicino), 8. Non amarmi due secondi, 9. Io amo le cicale, 10. Nuvola, 11. Oz, 12. Gù. Il 24 gennaio la cantautrice è in concerto a Bologna (Bravo Caffè – via Mascarella, 1– ore 21.30 – ingresso gratuito) per presentare per la prima volta dal vivo l’album; con le Pietro Posani (chitarra), Enrico Dolcetto (basso) Marco Paganelli (batteria). Opening act della serata il cantautore bolognese Nicolas Bonazzi.