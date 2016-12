Music Quiz: gli ospiti della puntata di venerdì 23 dicembre su Rai1

Stasera, venerdi 23 dicembre alle 21.25 su Rai1, nuovo appuntamento con Music Quiz, il nuovo game show musicale condotto da Amadeus, dall’Auditorium Rai di Napoli. Ospiti della puntata, pronti a giocare e a sfidarsi su tutti i generi musicali saranno: Michela Andreozzi, Maria Grazia Cucinotta, Valentina Corti, Lorella Cuccarini, Massimo Ghini, Massimo Ciavarro, Sergio Friscia e Nicola Savino.

Guest star della puntata, impegnati in alcuni dei giochi, i Ricchi e Poveri, che si esibiranno su brani del repertorio di altri cantanti, e Luca Ward, che tornerà, anche in questa puntata, per “recitare” i testi di alcuni canzoni. Dai classici degli anni ‘60 alle ultime hit trasmesse dalle radio, la musica sarà protagonista dei vari giochi in cui si cimenteranno anche gli otto vip in gara. Round dopo round, i vip, divisi in due squadre, dovranno cercare di dare il maggior numero di risposte esatte in vista del gioco finale che eleggerà il Campione della puntata.