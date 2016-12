AirPlay Radio: Rag’N’Bone Man si mantiene primo. In TopTen Ferro, Ligabue, Vasco e Giorgia

È stata diffusa la nuova Classifica Airplay Radio Settimanale a cura di EarOne relativa alla settimana 51.2016 (dal 16 al 22 dicembre 2016) che vede Rag’N’Bone Man mantenere la vetta con il singolo Human seguito dai Coldplay con A Head Full Of Dreams che guadagnano una posizione mentre 24k Magic di Bruno Mars scivola al terzo posto (-1). Secondo i dati EarOne, nella penultima classifica annuale si ferma in quarta posizione Potremmo ritornare di Tiziano Ferro (+1) che precede Made in Italy di Ligabue (quinto, -1), Other People di LP (sesta, +3) e Un mondo migliore di Vasco Rossi (stabile al settimo posto). Completano la Top Ten Oronero di Giorgia (ottava, +2), Don’t Wanna Know dei Maroon 5 (nona, -3) e Faith di Stevie Wonder (decimo, -2). Le tre più alte nuove entrate sono: Places di Martin Solveig (74), E la luna bussò di Loredana Bertè, Noemi e Elisa (75) e Wonderful Christastime di Kylie Minogue (89). La classifica completa è consultabile al sito earone.it [Copyright EarOne Srl].