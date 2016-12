‘A Girl A Bottle A Boat’: dal 27 gennaio il nuovo album dei Train. Lo anticipa il singolo ‘Play That Song’

Tornano i Train e lo fanno con un album nuovo di zecca dal suggestivo titolo A Girl A Bottle A Boat, in uscita il prossimo 27 gennaio per Columbia Records. La band multiplatino – già vincitrice di 3 Grammy Awards – apre l’anno musicale dando alle stampe il decimo (atteso) progetto discografico che arriva a tre anni di distanza dal precedente Bulletproof Picasso.

«Per ogni album che abbiamo pubblicato il momento della scrittura ha comportato le sue difficoltà – ha dichiarato il front-man Pat Monahan – perché il nostro obiettivo, che è riuscire a toccare le persone nel loro profondo, è molto arduo. Ma quando ci riusciamo, ci rendiamo conto che tutto il sangue e il sudore che abbiamo versato ne sono valsi la pena. Per noi a girl a bottle a boat è l’album più divertente e appagante che abbiamo fatto». Ad anticipare il lavoro è Play That Song, singolo attualmente in rotazione radiofonica che negli Stati Uniti si sta rivelando l’ennesimo successo della band: entrato nella Billboard Hot 100, il brano ha conquistato anche la Top Songs di Shazam.