Venerdì 23 dicembre su Italia 1 il rock di Gianna Nannini con il live all’Open Air Theatre di EXPO

Il Natale targato Mediaset, dopo la festa con Laura Xmas House Party, porta in tv un’altra serata all’insegna del rock italiano: venerdì 23 dicembre tocca, infatti, a Gianna Nannini, in prima serata su Italia 1 con il suo HitStory Tour. Lo speciale appuntamento dell’antivigilia regala al pubblico il concerto che la cantautrice senese ha tenuto all’Open Air Theatre (ex Area Expo) di Milano a chiusura della tournée 2016.

Sul palco con Gianna Nannini, una band di prim’ordine composta da Davide Tagliapietra e Thomas Festa alle chitarre, Moritz Müller alla batteria, Daniel Weber al basso, Will Medini alla tastiera e il sestetto d’archi Red Rock Strings; insieme per dare vita a uno spettacolo in cui il rock incontra la classica, per un mix esplosivo.

In scaletta, immancabili, i grandi successi della rocker italiana – che di recente ha pubblicato la sua prima autobiografia CazziMiei (Mondadori) – da America a Meravigliosa creatura e Sei nell’anima fino ai brani dell’ultimo progetto discografico HitStory (Sony Music), Disco d’Oro con oltre 25mila copie certificate.