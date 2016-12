Nuove date live per Benji & Fede. Dopo il sold out milanese ‘0+ Tour’ fa il pieno in altre quattro città

Successo strepitoso per lo 0+ Tour di Benji & Fede che mette a segno in pochi giorni quattro nuovi sold out dopo il tutto esaurito per la prima data milanese. Sono stati, infatti, polverizzati anche i biglietti per Venaria Reale (23 aprile), Roma (20 maggio), Bari (27 maggio) e Napoli (28 maggio) rendendo necessaria a grande richiesta l’aggiunta di nuovi appuntamenti. Il duo raddoppia a Venaria Reale lunedì 24 aprile 2017, a Roma domenica 21 maggio 2017 e a Napoli venerdì 26 maggio 2017.

Ecco allora il calendario completo aggiornato: APRILE 2017 23 (SOLD OUT) e 24 (NUOVA DATA) aprile – Venaria Reale (To), Teatro Della Concordia (Prezzi dei biglietti: Parterre in Piedi – Early Entry – € 40,00 + 6,00 diritti di prevendita / Parterre in Piedi – € 25,00 + 3,75 diritti di prevendita); 29 aprile – Bologna, Estragon (Prezzi dei biglietti: Parterre in Piedi – Early Entry – € 40,00 + 6,00 diritti di prevendita / Parterre in Piedi – € 25,00 + 3,75 diritti di prevendita).

Abbiamo deciso di raddoppiare 3 date del Tour 😜 Biglietti per le Nuove Date di Napoli, Roma e Torino disponibili qui https://t.co/NGI8aaHhQK pic.twitter.com/nnMOa7vejB — Benji & Fede (@BenjieFede) 22 dicembre 2016

MAGGIO 2017 6 maggio – Padova, Gran Teatro Geox (Prezzi dei biglietti:Parterre in Piedi – Early Entry – € 40,00 + 6,00 diritti di prevendita / Parterre in Piedi – € 25,00 + 3,75 diritti di prevendita / Tribuna Numerata – € 30,00 + 4,50 diritti di prevendita); 7 maggio – Modena, Vox Club (Prezzi dei biglietti: Parterre in Piedi – Early Entry – € 40,00 + 6,00 diritti di prevendita /Parterre in Piedi – € 25,00 + 3,75 diritti di prevendita); 13 maggio – Firenze, Obihall (Prezzi dei biglietti: Parterre in Piedi – Early Entry – € 40,00 + 6,00 diritti di prevendita / Parterre in Piedi – € 25,00 + 3,75 diritti di prevendita); 20 (SOLD OUT) e 21 (NUOVA DATA) maggio 2017 – Roma, Atlantico Live (Prezzi dei biglietti: Parterre in Piedi – Early Entry – € 40,00 + 6,00 diritti di prevendita / Parterre in Piedi – € 25,00 + 3,75 diritti di prevendita); 26 maggio (NUOVA DATA) – Napoli, Casa Della Musica (Prezzi dei biglietti: Parterre in Piedi – Early Entry – € 40,00 + 6,00 diritti di prevendita / Parterre in Piedi – € 25,00 + 3,75 diritti di prevendita); 27 maggio – Bari, Demode’ Club (Prezzi dei biglietti: Parterre in Piedi – Early Entry – € 40,00 + 6,00 diritti di prevendita / Parterre in Piedi – € 25,00 + 3,75 diritti di prevendita); 28 maggio (SOLD OUT) – Napoli, Casa Della Musica (Prezzi dei biglietti: Parterre in Piedi – Early Entry – € 40,00 + 6,00 diritti di prevendita / Parterre in Piedi – € 25,00 + 3,75 diritti di prevendita).

I biglietti per le nuove date sono disponibili da giovedì 22 dicembre alle ore 14:30 online su TicketOne, mentre sono acquistabili nei punti vendita TicketOne e nelle altre rivendite autorizzate da giovedì 22 dicembre alle ore 16:30. I possessori del biglietto Early Entry avranno la possibilità di accedere in anticipo rispetto alla normale apertura porte per assistere al soundcheck. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.