Capodanno a Torino con Samuel e i Planet Funk, da febbraio di nuovo in tour. Sul palco anche Ensi e Niagara

Forti del successo con il recente Recall Tour, i Planet Funk chiudono in bellezza un anno sui palchi italiani, dove hanno raccolto ampio consenso del pubblico. E per celebrare questi ultimi mesi, la band non solo annuncia nuove date live a partire da febbraio 2017 ma invita tutti a salutare insieme l’anno in arrivo con un super live il 31 dicembre in Piazza San Carlo a Torino.

Convocati da Samuel, frontman dei Subsonica, i Planet Funk hanno immediatamente risposto all’appello e, insieme a loro, si alterneranno sul palco anche Ensi, Niagara e Victor Kwality. Ma il 2017 sarà per Alex Neri, Marco Baroni e Domenico Canu anche l’anno del ritorno discografico, con un nuovo disco in uscita per Warner Music Italy del quale Non Stop è il primo singolo estratto. Un anno nuovo tutto da ascoltare.