Baustelle: dal 30 dicembre il singolo ‘Amanda Lear’. Le date degli incontri instore e del tour 2017

Fine anno intensa per i Baustelle, che si preparano a un inizio 2017 di nuovo sulle scene musicali con il nuovo progetto discografico L’amore e la violenza (Warner Music) in uscita il 13 gennaio. In attesa di poter ascoltare per intero l’album – produzione artistica di Francesco Bianconi e mixaggio a cura di Pino “Pinaxa” Pischetola – arriva in radio e digitale il primo estratto, Amanda Lear, on air dal 30 dicembre.

Dal 13 gennaio i Baustelle incontrano i fan in una serie i appuntamenti instore delle principali città italiane secondo il seguente calendario: 13 gennaio a Milano – Feltrinelli Piazza Piemonte 2; 14 gennaio a Firenze – Feltrinelli RED Piazza della Repubblica 26; 15 gennaio a Torino – Feltrinelli Stazione Porta Nuova; 16 gennaio a Napoli – Feltrinelli Piazza Martiri; 17 gennaio a Roma – Feltrinelli Via Appia Nuova 427.

Ma il gruppo pensa già al prossimo tour con si esibirà nei teatri d’Italia con una formazione che, oltre a Francesco Bianconi (voce, chitarre, tastiere), Claudio Brasini (chitarre) e Rachele Bastreghi (voce, tastiere, percussioni), comprende Ettore Bianconi (elettronica e tastiere), Sebastiano de Gennaro (percussioni), Alessandro Maiorino (basso), Diego Palazzo (tastiere e chitarre) e Andrea Faccioli (chitarre).

Ecco il calendario del tour 2017 (Ponderosa Music & Art): 26 febbraio DATA ZERO – Foligno (Auditorium S. Domenico); 4 marzo – Varese (Teatro Apollonio); 5 marzo – Trento (Auditorium S. Chiara); 6 marzo – Firenze (Teatro dell’Opera); 13 marzo – Roma (Auditorium Parco della Musica / Sala S. Cecilia); 14 marzo – Bologna (EuropAuditorium); 15 marzo – Pesaro (Teatro Rossini); 20 marzo – Milano (Teatro degli Arcimboldi); 28 marzo – Venezia (Teatro Goldoni); 29 marzo – Tolmezzo (Udine, Teatro Candoni); 7 aprile – Torino (Teatro Colosseo); 12 aprile – Genova (Teatro Piazza Delle Feste / Anteprima Supernova); 13 aprile – Massa (Teatro Guglielmi); 18 aprile – Bari (Teatro Petruzzelli); 19 aprile – Pescara (Teatro Massimo); 21 aprile – Napoli (Teatro Augusteo).