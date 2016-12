‘TIMmusic Live a casa tua – Christmas Challenge’: venerdì 23 dicembre il concerto esclusivo di Benji & Fede

TIMmusic – Live a casa tua è il programma che porta entro le mura di casa gli artisti più amati per un’esclusiva sessione live e all’antivigilia del Natale 2016 regala (su Italia 1 alle 17:30) una puntata speciale dal titolo TIMmusic Live a casa tua – Christmas Challenge. Protagonisti? Gli amatissimi Benji & Fede, impegnati ad esibirsi in un concerto unico dedicato a soli tre ragazzi. Inutile dire quanto virale sia stato virale l’appello social del duo fenomeno, che sui canali digital di TIMmusic ha invitato i fan a inviare una video-candidatura esibendosi nella propria canzone natalizia preferita.

La clip di Benji & Fede per la speciale puntata natalizia è stata visualizzata oltre 140mila volte su Facebook e ha generato più di 16mila interazioni su Twitter. Tra tutte le candidature arrivate, sono stati selezionati i tre autori più originali e simpatici, che hanno incontrato i loro idoli e durante il live si sono sfidati per vincere la possibilità di duettare proprio i due giovani talenti. E, sorpresa di Natale, Benji & Fede hanno portato con sé anche alcuni celebri ospiti come Annalisa, Jasmine Thompson e altri nomi tutti da scoprire.

Ogni puntata di TIMmusic – Live a casa tua si accompagna a contenuti esclusivi resi disponibili sulla piattaforma TIMmusic, che permette anche di vivere il programma prima, durante e dopo la messa in onda (attraverso il sito dedicato www.timmusicliveacasatua.it, i profili social di TIMmusic e l’app TIMmusic).

Il programma, promosso da TIM, ideato da Armosia Italia in collaborazione con Publitalia Branded Entertainment, vede alla regia Gaetano Morbioli ed è un format originale, inedito e interattivo caratterizzato dall’incontro tra musica, docureality e televisione 2.0. L’hashtag da usare per commentare in diretta è #LiveACasaTua.