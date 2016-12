‘Soy Tour Europa’: la teen idol argentina Lali in Italia per due live a Milano e Roma. Info e prevendite

Ha testato il calore del pubblico italiano in occasione degli esclusivi showcase di Roma e Milano (qui il racconto e la gallery del mini-live meneghino) e ora l’argentina Lali annuncia due concerti in Italia per il 2017. La teen idol del pop latino torna, infatti, nel Belpaese il prossimo mese di aprile con due date del Soy Tour Europa: il 9 aprile al Fabrique di Milano e il 10 aprile all’Orion di Roma.

Argentina classe 1991, Mariana Esposito aka Lali, ha all’attivo esperienze in tv (la più famosa è nei panni di co-star nella serie Teen Angels) e nel mondo discografico, dove ha debuttato da solista nel 2013 con l’album Bailar seguito dal progetto Soy. Con il suo ultimo tour, la giovane artista ha raggiunto numeri incredibili in Sud America esibendosi in quattro concerti sold out all’Arena Teatro Ópera Allianz di Buenos Aires.

Con un seguito nutritissimo di fan sui social (4.370.000 followers su Twitter e 2.800.000 followers su Instagram), Lali è stata inserita nella Social 50 di Billboard e vanta già nel proprio palmarés personale diversi premi, tra i quali un Favorite Latin Star ai Kids Choice Awards e il Best New Pop Artist Album ai Gardel Awards, oltre che il titolo di The queen of Latin Pop dal sito Perez Hilton.com.

I biglietti per i due show italiani sono disponibili in prevendita dalle ore 11.00 di mercoledì 21 dicembre 2016 su livenation.it e tramite il circuito TicketOne. I concerti sono una produzione Massimo Levantini per Live Nation (info al sito ufficiale, info@livenation.it etel. 02 53006501); RDS è la radio partner ufficiale delle tappe italiane del Soy Tour.