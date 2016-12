Seconda puntata di ‘Tacco 12!…e non solo’: ospite di Cristina De Pin la food blogger Valentina Scarnecchia

Dopo il debutto giovedì 15 dicembre, torna Tacco12!…e non solo (Libero Produzioni) la cui seconda puntata va in onda giovedì 22 dicembre alle 00.15 su LA7d con un secondo passaggio il lunedì successivo alle 17.30. In questo nuovo appuntamento, ad affiancare la giuria composta da Moreno Pisto, Nenella Impiglia e Alessandra Moschillo arriva l’ospite a sorpresa: è la food blogger Valentina Scarnecchia racconta: «Passerò il Natale con la mia famiglia. Il 24 cenone tutti insieme con menù a base di finger food carne e pesce, passatelli in brodo, tacchino ripieno di castagne o prugne, e infine panettone fatto da me. Il giorno successivo si parte per il Kenya!».

Padrona di casa una raggiante Cristina De Pin che si appresta a trascorrere il primo Natale da mamma: «Questo Natale per me è molto importante, siccome è il primo che trascorrerò da mamma, con la mia piccola Mariam. E’ un passo che mi riempie di orgoglio ed emozione. Il giorno di Natale la chef sarà mia suocera, che è tedesca. Quindi il pranzo prevederà piatti tipici della tradizione culinaria tedesca».

Nella puntata di giovedì 22 dicembre sono coinvolte le tre ragazze vincitrici del contest Design Your Dream di Wendy Trendy: saranno loro a veder realizzati i propri progetti, inseriti nelle collezioni del marchio oltre a ricevere un premio in denaro. Ma come sarà il Natale per i giurati? Ecco che cosa hanno confidato.

Moreno Pisto ha raccontato: «Prima non amavo molto il Natale, ma da quando ci sono i bambini è tutti diverso. La preparazione dell’albero, le marmellate di mia moglie… Quando infine guardo i bambini scartare i regali, lì mi sento felice. La felicità è un momento, non un punto d’arrivo, proprio come il Natale. Anche se di solito a quell’ora sono già alticcio, forse è per questo che sono così felice!»

Anche per Nenella Impiglia Natale è sinonimo di casa, con un’attenzione speciale al menu: «Natale è famiglia, che io da molti anni riunisco sotto il mio tetto. Il pranzo è quello tipico marchigiano: cappelletti in brodo, che una volta faceva mia nonna a mano, ora li compriamo ma la tradizione resta. La cena della vigilia è a base di pesce. Il giorno di Natale trascorriamo insieme pranzo e cena, naturalmente con la playlist di canti natalizi».

Infine, Alessandra Moschillo anticipa cosa farà il 25 dicembre: «Quest’anno trascorrerò il Natale a Dubai, con papà e cari amici di famiglia. Per l’occasione ci sarà uno chef stellato che porterà la tradizione napoletana a Dubai. Esempi? Cardone con verdure, ravioli ricotta e spinaci, cicatielli fatti a mano, cappone al forno… e per chiudere in bellezza struffoli e roccocò!». Buon Natale allora!