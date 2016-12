Mannarino: il nuovo album ‘Apriti cielo’ in uscita venerdì 13 gennaio. Le date dell’instore tour

Atteso per il prossimo 13 gennaio e anticipato dall’annuncio del tour 2017, Apriti cielo – già disponibile in pre-order – è il nuovo album di Mannarino per il quale vengono ora annunciate alcune date instore in tutta Italia. E l’accoglienza per il progetto di inediti (qui la tracklist) del cantautore è già caldissima, con la titletrack in radio che ha superato i 200mila ascolti in streaming in sole due settimane e ha scalato la classifica singoli raggiungendo la vetta della Viral 50 di Spotify.

Anche le date live in calendario per la prossima primavera registrano un’ottima richiesta in prevendita: il concerto del 25 marzo al PalaLottomatica è andato sold out in quattro settimane e ad ora sono stati venduti oltre 20mila biglietti che fanno conquistare a Mannarino le posizioni più alte nella classifica ufficiale di TicketOne.

In attesa di ascoltarlo on stage, l’artista incontra il pubblico per presentare Apriti cielo in una serie di date negli store di tutta Italia. Ecco quali sono gli appuntamenti confermati: 13 gennaio – Torino, Feltrinelli (Stazione Porta Nuova – ore 18.30); 14 gennaio – Milano, Feltrinelli (P.za Piemonte – ore 18.00); 15 gennaio – Roma, Feltrinelli (Via Appia nuova 427 – ore 18.00); 16 gennaio – Lecce, Feltrinelli (Via Templari 9 – ore 18.30); 17 gennaio – Bari, Feltrinelli (Via del melo 119 – ore 18.30); 18 gennaio – Pescara, Feltrinell (Via Trento – ore 18.00); 19 gennaio – Napoli, Feltrinelli (P.za dei Martiri – ore 18.00); 20 gennaio – Palermo, Feltrinelli (Via Cavour – ore 18.00); 21 gennaio – Catania, Feltrinelli (Via Etnea – ore 18.00); 23 gennaio – Cagliari, Feltrinelli (Via Paoli – ore 18.00); 24 gennaio – Latina, Feltrinelli (Via Diaz – ore 18.00); 25 gennaio – Bologna, Feltrinelli (P.za Ravegnana – ore 18.00); 26 gennaio – Firenze, Feltrinelli RED (P.za della Repubblica – ore 18.00).