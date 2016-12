Giorgia: il nuovo singolo da ‘Oronero’ è ‘Vanità’, in radio da domenica 1 gennaio 2017

Dopo il successo del primo singolo Oronero, Giorgia porta in radio il secondo brano dell’omonimo album Disco d’Oro e sceglie Vanità. In rotazione da domenica 1 gennaio 2017, la traccia è firmata nel testo dalla stessa interprete insieme a Emma Rohan e Jez Ashurst che ne hanno composto la musica, vestendo melodicamente parole di forte denuncia sociale. A scegliere questo secondo estratto sono stati i fan dell’artista romana, coinvolti a mezzo social perché esprimessero la propria preferenza.

Giorgia porta in questo pezzo – con la sicurezza e la maturità autoriale raggiunte – un quadro collettivo che descrive un oggi in cui apparire conta molto più della sostanza. Il giudizio finisce, così, per prevalere sul dialogo, sul confronto, sulla voglia e la capacità di andare oltre un aspetto, e il falso opportunismo diventa l’unico metro di valutazione. Ma l’artista non ci sta e canta la sua denuncia perché l’umanità ritrovi una rotta più consona.