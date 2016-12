Eros Ramazzotti: concluso al Forum di Assago il Perfetto World Tour 2016

Si è concluso ieri sera, martedì 20 dicembre 2016, con una serata speciale al Mediolanum Forum di Assago, completamente sold out, il Perfetto World Tour 2016, che ha visto Eros Ramazzotti protagonista per oltre un anno nelle più importanti città del mondo. Dopo i tre live sold-out di ottobre e la quarta data a marzo, Eros Ramazzotti è tornato ad esibirsi per la quinta volta al Mediolanum Forum per concludere e festeggiare il Perfetto World Tour 2016 con un imperdibile show.

A grande sorpresa, tre colleghi e amici sono saliti sul palco con Eros Ramazzotti: Max Pezzali, Emma Marrone ed Elio e le Storie Tese, in quella che è stata una grande festa per celebrare un’impresa live incredibile. Il tour, partito da Rimini il 13 settembre 2015, con una produzione firmata da Luca Tommassini che ha curato la regia, ha toccato in oltre un anno 82 tappe in 29 paesi di tutto il mondo, 62 date tra Italia e Europa e 20 tra Nord e Sud America.

Oltre ai più grandi successi che hanno permesso ad Eros Ramazzotti di conquistare i fan di tutto il mondo, il pubblico ha potuto ascoltare live i brani contenuti nell’album di inediti Perfetto. In questo tour Eros Ramazzotti ha voluto accanto a se una super band di 10 elementi, musicisti provenienti da tutto il mondo: La regia dello show è stata curata da Luca Tommassini ed è stata arricchita da video proiezioni e da elementi di produzione ad altissimo livello tecnologico.