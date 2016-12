Nuovo singolo per gli Stag: in radio e digitale ‘Mirabilia’. Perché ancora oggi fa bene lasciarsi stupire

“Noi siamo come stanze piene di idee, sentimenti, valori, ricordi, cose meravigliose. Se ci lasciamo andare, portiamo alla luce tutte le mirabilia nascoste dentro di noi e troviamo il coraggio di volare”. Suona (anche) così Mirabilia (Inri/ Metatron), il nuovo singolo della band romana STAG, un brano che si ispira alle rinascimentali camere delle meraviglie in cui i collezionisti raccoglievano ed esponevano oggetti inusuali al solo scopo di stupire chi li ammirasse.

Il pop cantautorale di Marco Guazzone e compagni sposa, quindi, un approccio narrativo lontano nel tempo, ma quanto mai attuale: un invito a riscoprire la bellezza di ciò che sta attorno e dentro di noi, a lasciarsene stupire. Disponibile in digitale per INRI e in radio 19 dicembre, Mirabilia non solo segna il ritorno discografico della band dopo l’esperienza di scrittura e composizione per cinema e tv, ma anticipa l’album atteso per marzo 2017.

Guazzone firma interamente il testo del brano, mentre la musica è stata composta insieme a Stefano Costantini, Edoardo Cicchinelli, Giosuè Manuri. Al regista Luciano Melchionna è stata affidata, infine, le realizzazione del videoclip ufficiale già visibile online.