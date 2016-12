Il Natale di Canale 5 con Laura Pausini: mercoledì 21 dicembre speciale ‘Laura Xmas House Party’

Dopo la ricca puntata condotta da Michelle Hunziker e Il Volo, Canale 5 festeggia con qualche giorno di anticipo il Natale mercoledì 21 dicembre. Va, infatti, in onda Laura Xmas House Party, speciale del format House Party che vede una super frizzante Laura Pausini protagonista della prima serata sulla rete ammiraglia di Mediaset al fianco del mattatore Gerry Scotti.

L’artista italiana accoglie il pubblico alla festa natalizia di famiglia che vede mamma Gianna impegnata dietro le quinte, papà Fabrizio che duetta con la celebre figlia, il compagno Paolo Carta nelle vesti di direttore d’orchestra mentre la piccola Paola non può che regalare quel pizzico di dolcezza e ingenuità che appartiene ai bambini.

Invitati al party televisivo tanti amici che si mettono in gioco con simpatia insieme ai due padroni di casa della serata: presenti nella lista Luca Argentero, Sergio Castellitto,Teo Mammuccari, Geppi Cucciari e Fabio Volo – in collegamento telefonico -, mentre Dino Abbrescia e Riccardo Rossi salutano gli ospiti nel backstage. Grande attesa anche per Rupert Everett che insieme a Laura Pausini regala un duetto per le feste di fine anno.

Eh già, perché a fare da fil rouge – come ogni party che si rispetti – è la musica, quella della celeb italiana più amata nel mondo pronta a interpretare i classici del suo ultimo progetto discografico Laura Xmas (Warner Music) dando vita a piccoli camei musicali. La setlist prevede, oltre a Let it snow! Let it snow! con Everett, Oh happy day accompagnata dal coro gospel Solosingers, una performance con il Coro giovanile del Saint Louis College e l’intima Lo sapevi prima tu con papà Fabrizio. Coronano la magia del Natale le coreografie di Giuliano Peparini e gli abiti da favola indossati da Laura.

House Party è una produzione Fascino P.g.t. con la regia di Andrea Vicario. Autori: Barbara Cappi, Giorgio Cappozzo, Riccardo Cassini e Mauro Monaco con la collaborazione di Emanuela Sempio. Produttore esecutivo: Roberto Maltoni. Scene: Lucia D’Angelo e Cristina Querzola. Costumi: Anahi Ricca. Coordinamento musicale a cura di: Stefano Settepani.