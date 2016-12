‘Fuck Tomorrow’: online il videoclip del nuovo singolo del rapper Rkomi prodotto da The Night Skinny

Titolo assai diretto quello del nuovo singolo del rapper Rkomi, che torna a farsi ascoltare con Fuck Tomorrow, disponibile in digitale nei principali store e sulle piattaforme streaming. Prodotto da The Night Skinny, il brano racconta – con linguaggio esplicito – una quotidianità in cui i giovani sono spesso vittime del circolo vizioso dello spaccio e della piccola criminalità. Così, in un mondo in cui sembra non cambiare mai nulla, rompere le regole diventa necessario per arginare la deriva, personale e sociale; e allora, Fuck Tomorrow se questo significa iniziare a pensare in maniera autonoma senza lasciarsi trascinare dagli altri.

«Sono molto legato a questo nuovo progetto – ammette The Night Skinny – è il frutto del lavoro di una continua ricerca musicale che trascende il tempo tra passato e presente per abbracciare il futuro…. il rap italiano sta vivendo un forte ricambio generazionale, solo chi saprà rendere il presente futuro sarà in grado di ritagliarsi la propria fetta di torta nella scena, grande o piccola che sia».

Il flow di Rkomi su musiche di The Night Skinny contiene anche un sample vocale di NAS, in una miscela matura di stimoli narrativi e influenze musicali che trova completezza nello street video a cura dei videomaker Edoardo Bolli e Antonio Ragni. Interessante la scelta della location (al confine con la Slovenia) e del bianco/nero per la clip: la resa visiva che ne deriva risulta, infatti, di grande impatto ed enfatizza il messaggio del testo.