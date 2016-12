Battesimo rock per Radiofreccia, l’emittente della famiglia RTL ispirata alle radio libere Anni ’70

Da qualche giorno tra le frequenze radiofoniche se n’è aggiunta una a tutto rock: è Radiofreccia, il nuovo progetto FM della famiglia di RTL 102.5 che, dopo aver inaugurato Radio Zeta L’Italiana, battezza anche la nuova nata in casa Suraci. A presentarne le caratteristiche – tra laboratorio e radio USA – è Marta Suraci, responsabile marketing e comunicazione di RTL 102.5: «Radiofreccia è la nuova radio targata RTL, esiste da un mese e mezzo e sta galoppando alla grande. Nasce da una uova idea di radio, ispirata alle radio libere USA dei primi Anni Settanta. Vuole essere un’avventura surreale, perché intende andare oltre i confini di tempo e spazio.»

Omaggio al rock e all’omonimo film di Luciano Ligabue che ne raccontò una specifica stagione, Radiofreccia vorrebbe, infatti, far rivivere il decennio più anticonformista del secolo scorso anche nella programmazione e una scelta terminologica precisa. Continua in merito la Suraci: «Ci piace parlare di disc jockey, non di speaker, e abbiamo scelto tutte le voci in modo che interpretino al meglio l’identità della radio, in un mix generazionale tra giovani e storiche, alcune anche sotto pseudonimo. Trasmettiamo musica internazionale 24h su 24h a copertura nazionale, alternando canzoni e parole, per circa 15 dischi ogni ora in equilibrio con promo e cluster istituzionali. Ogni programma è di due ore ciascuno eccetto della fascia notturna), a conduzione singolare».

Con una carta d’identità tanto delineata, la nuova radio riesce a inserirsi con forma nello stato di famiglia RTL all’insegna del claim Libera come noi che «come il nome, è molto caratterizzante, dalla firma specifica e con un valore aggregativo forte: è questo lo spirito di chi conduce ma anche chi ascolta. Infine abbiamo ragionato identificando un elemento grafico che rappresentasse la radio degli Anni Settanta: il simbolo non poteva che essere un vinile in cui è inserito il marchio con il logo che riprende il mother brand di RTL 102.5 per forme e colori.».

Ambiziosa e già in crescita, Radiofreccia ha un target mirato nei gusti musicali quanto ampio e trasversale sul piano generazionale, raggiunto in FM, in DAB, in streaming su radiofreccia.it e attraverso la app gratuita per Android e iOS. Per chi ama anche vedere, oltre che ascoltare, l’emittente è in radiovisione sul canale 258 del digitale terrestre con tutti i videoclip dei brani in onda, accompagnati dalla voce dei conduttori. Buona vita, Radiofreccia!