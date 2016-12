Alessandra Amoroso: nuova data all’Arena di Verona 28 aprile 2017, disco di platino per Sul ciglio senza far rumore

Nuovo eccezionale record per la cantante Alessandra Amoroso e il suo progetto discografico Vivere a colori. A sole tre settimane dall’apertura delle vendite del concerto evento di sabato 29 aprile 2017 all’Arena di Verona sono già stati venduti oltre 10.000 biglietti. Alla luce di questo straordinario risultato della data conclusiva del Vivere a colori Tour, tutta sold out con oltre 90 mila spettatori, Alessandra Amoroso annuncia al suo pubblico il raddoppio degli appuntamenti all’Arena con una nuova data venerdì 28 aprile 2017. Un’imperdibile occasione per festeggiare, nell’atmosfera incantata dell’anfiteatro conosciuto in tutto il mondo, un 2016 di grandissimi successi e traguardi professionali e personali dell’artista salentina. Le prevendite sono disponibili su TicketOne.it da domani, 21 dicembre 2016, alle ore 11.00. Presale per il fan club da martedi 20 dicembre 2016, alle ore 16.00. Inoltre, nella giornata di oggi, martedi 20 dicembre 2016, Alessandra Amoroso ha conquistato il disco di platino per le oltre 50.000 copie vendute con il singolo Sul ciglio senza far rumore, estratto dall’album multiplatino Vivere a colori.