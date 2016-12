‘Milano – Roma’: il sesto viaggio con la Gialappa’s Band è insieme a Giovanni Floris e Don Mauro Leonardi

Lunedì 19 dicembre alle 23:30 su Rai2 si torna a viaggiare con il sesto appuntamento di Milano-Roma. In viaggio con i Gialappa’s, che vede nello stesso abitacolo Giovanni Floris e Don Mauro Leonardi. Entrambi giornalisti e scrittori, i due protagonisti si trovano a confrontarsi quotidianamente con temi sociali e politici, secondo punti di vista personali, e il tragitto lungo l’Autostrada del Sole è occasione di confronto e scoperta. Come sempre, a costruire momenti di divertimento con inaspettate incursioni è la Gialappa’s Band, che interrompe il percorso con sollecitazioni e battute.

Giovanni Floris e Don Mauro Leonardi si trovano in questo viaggio attraverso l’Italia, parlando di sé ma anche dell’Italia che vedono scorrere attorno, alternano momenti comici a momenti seri e intensi. Milano – Roma. In viaggio con i Gialappa’s nasce da un’idea Fabrizio Gasparetto, Silvia Bizzotto, Luca Mayenza e della Gialappa’s Band con la realizzazione di ZeroStories TV e la produzione di Autostrade per l’Italia. A curarne la regia è Beppe Tufarulo. Per commentare la trasmissione sui social network, l’hashtag ufficiale è #MilanoRoma.