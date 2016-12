In anteprima esclusiva su TIMvision la serie tv fantasy ‘The Magicians’, da martedì 20 dicembre

In anteprima esclusiva per l’Italia la serie tv fantasy The Magicians sbarca da martedì 20 dicembre su TIMvision. La serie, ispirata all’omonimo libro di Lev Grossman, porta sullo schermo le vicende di un gruppo di studenti della scuola di stregoneria del Nord America, la Brakebills College for Magical Pedagogy, seguendo le avventure del protagonista Quentin Coldwater. Appassionati di lettura, il giovane giunge al college, dove conosce Alice con la quale cercherà di scoprire la verità sul di lei fratello scomparso nel nulla…

Già di successo all’estero e trasmessa negli Stati Uniti da Syfy, la prima serie di The Magicians si articola in tredici episodi nei quali la vita da college si intreccia ai motivi fantasy rendendo la storia appassionante anche grazie all’uso sapiente di effetti speciali digitali. E se gli USA attendono la messa in onda della serie numero due, TIMvision rende disponibili secondo la formula “tutti gli episodi”, inclusa nell’abbonamento e online dal 20 dicembre.