I Modà triplicano al Mediolanum Forum. Il calendario aggiornato del tour 2017, prevendite aperte

I Modà travolgono Milano e l’Italia e, a grande richiesta, arriva la terza data nel capoluogo meneghino in occasione del tour nei palazzetti la prossima primavera. Dopo San Siro e le date invernali nei palasport, infatti, la band di Kekko Silvestre torna on stage a marzo 2017 e già conta una bella tripletta milanese; ai due concerti del 6 e 7 marzo, si aggiunge il terzo live al Mediolanum Forum di Assago (Milano) in calendario il 10 marzo.

Ecco il calendario aggiornato del tour: 3 marzo – Livorno, Modigliani Forum; 6, 7 e 10 marzo – Assago (MI), Mediolanum Forum; 14 marzo – Conegliano (TV), Zoppas Arena; 18 marzo – Pesaro, Adriatic Arena; 18 marzo – Torino, Pala Alpitour. I biglietti per il concerto di venerdì 10 marzo sono in prevendita per il fan club e da martedì 20 dicembre alle 11.00 in prevendita generale – come per le altre date – su TicketOne e nei punti vendita abituali. Tutte le info su fepgroup.it.