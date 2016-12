40 anni che ‘Ti amo’: Umberto Tozzi live nei teatri. Annunciate le date 2017, calendario e prevendite

40 anni che ‘Ti amo’: si intitola così il tour 2017 che riporta nei teatri italiani Umberto Tozzi, dopo date in ogni angolo del mondo. Al via venerdì 14 aprile dal Teatro Dal Verme a Milano, la tournée vede l’artista celebrare quattro decenni di successo della sua Ti Amo, riproposta live insieme agli altri successi Gloria, Si può dare di più, Gli Altri come noi e Gente di Mare – solo per citarne alcuni.

Queste le prime date confermate (produzione Concerto Music / organizzazione Ventidieci e Dimensiene Eventi): 14 aprile – Milano, Teatro Dal Verme; 20 aprile – Torino, Teatro Colosseo; 5 maggio – Bologna, Teatro Duse; 12 maggio – Roma, Auditorium Conciliazione. Tozzi sarà accompagnato sul palco da una formazione che vede Raffaele Chiatto alle chitarre, Gianni D’Addese alle tastiere, Marco Dirani al basso, Gianni Vanni al sax e Riccardo Roma alla batteria. Info e prevendite disponibili su TicketOne.