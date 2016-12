Il Volo e Michelle Hunziker riaprono House Party. Tra gli ospiti del 18 dicembre Nannini e Benji & Fede

Dopo la buona accoglienza della prima puntata, va in onda domenica 18 dicembre in prima serata su Canale 5 il secondo appuntamento con House Party, lo show della ballerina Tamara che insieme ai suoi “housetroopers” apre le porte a numerosi ospiti. Questa volta a fare gli onori di casa sono Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il Volo con Michelle Hunziker che regalano al pubblico anche un’esibizione a quattro sulle note di Smile, colonna sonora di Tempi moderni.

Oltre ad accogliere gli altrettanto celebri ospiti, l’amato trio non si risparmierà in esibizioni canore in studio e alternerà i classici (Libiamo ne’ lieti calici e Nessun Dorma) a brani della storia musicale italiana come Piove e O Surdato innamorato, toccando anche il pop-rock internazionale con Somebody to love dei Queen, La Vie en Rose e New York, New York di Liza Minnelli. A sorpresa, anche un inedito mash-up su Mamma son tanto felice e ancora una Ciao ciao bambina eseguita con l’accompagnamento di sei percussionisti in stile Stomp.

Tra gli artisti accolti a House Party domenica 18 dicembre ci sono Alex Del Piero, Giancarlo Giannini, Vincenzo Salemme e Alessandro Siani, Salvatore Esposito ed Enzo Iacchetti. Attesi anche Gianna Nannini, Benji & Fede, Mario Biondi e Shary Noioso. Animano il backtasge le divertenti gag di Dino Abbrescia e Massimo Bagnato.

Questo slideshow richiede JavaScript.

Giuliano Peparini cura la direzione artistica del programma, produzione Fascino P.g.t. con la regia di Andrea Vicario. Autori: Barbara Cappi, Giorgio Cappozzo, Riccardo Cassini e Mauro Monaco con la collaborazione di Emanuela Sempio. Produttore esecutivo: Roberto Maltoni. Scene: Lucia D’Angelo e Cristina Querzola. Costumi: Anahi Ricca. Coordinamento musicale a cura di: Stefano Settepani.