Inarrestabile Marco Mengoni: l’album ‘Marco Mengoni Live’ scalza tutti e debutta primo in FIMI

Potevano bastare a Marco Mengoni il primo posto iTunes mantenuto per giorni e giorni dalla pubblicazione, i quattro brani contemporaneamente in TopTen nella classifica dei singoli dello stesso store Apple, il primo takeover delle pagine ufficiali del brand della mela e il fresco 4 Platino? Ovviamente no, e l’esercito aggiunge un nuovo pezzo al puzzle dei record del cantautore di Ronciglione, che con l’abum Marco Mengoni Live (Sony Music) scalza big del calibro di Ligabue e Vasco Rossi debuttando direttamente al primo della Top Of The Music FIMI-Gfk (week 48/2016).

In costante crescita anche tutti i numeri che hanno a che vedere con la playlist in divenire che l’artista ha costruito negli ultimi due anni di lavoro con 20 dischi di platino (tra album e singoli), oltre 61 milioni di ascolti in streaming su Spotify, circa 280milioni di visualizzazioni totali per i i videoclip estratti su Vevo e YouTube e più di 120mila download della App ufficiale. Inoltre, l’ultimo singolo attualmente in rotazione Sai che ha già ottenuto la certificazione di Disco d’Oro e il video ufficiale supera gli 11 milioni di views.

Continua intanto il tour Mengoni Live 2016 (a cura di Claudio Santucci per Giò Forma), che, con 12 sold out in tasca, sta per salpare oltre i confini europei debuttando a Francoforte per il 6 dicembre. Il calendario europeo: 6 dicembre Francoforte, Capitol; 8 dicembre Bruxelles, Cirque Royal; 9 dicembre Amsterdam, Melkweg The Max; 11 dicembre Parigi, Le Trianon; 12 dicembre Città del Lussemburgo, Rockhall; 14 dicembre Zurigo, Volkhaus SOLD OUT 15 dicembre Colonia, Live Music Hall; 18 dicembre Vienna SOLD OUT, Chaya Fuera; 20 dicembre Varsavia, Stodola.