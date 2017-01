Il ‘Buongiorno’ di GionnyScandal, fuori il singolo. In preorder l’album ‘Reset’ in uscita il 14 ottobre

Arriva in radio e digitale Buongiorno, il nuovo singolo – e video – di GionnyScandal disponibile da venerdì 30 settembre. È “il modo più bello per iniziare ogni giornata, non è una colazione o vedere il sole appena apri la finestra, ma dare e ricevere il buongiorno da chi vorresti tu o da se stessi”, dice Gionata. Perchè “non è mai un buongiorno senza un buongiorno.” Il brano anticipa l’album di inediti Reset atteso per il 14 ottobre su etichetta Universal Music e già disponibile in preorder.

Scritto da GionnyScandal, all’anagrafe Gionata Ruggeri, l’album si compone di dodici inediti: «Dalla prima canzone all’ultima, c’è un significato: ‘Va bene anche non stare bene’, perché in realtà nessuno di noi sta bene. Tutti noi cerchiamo di nasconderlo, ma bisogna accettare che alcuni demoni non si possono distruggere. Reset, si può semplicemente resettare il passato e se stessi perché non si può cancellare il male, ma resettarlo ogni giorno sì», spiega Gionata.

Nato nel 1991, l’artista si dedica fin dal 2009 alla composizione, approdando presto su YouTube dove cattura l’attenzione del mondo rap italiano. La prima incisione arriva con Senza Cancellare seguita dall’album Haters Make Me Famous (2011); seguiranno, quindi, i progetti Scandaland, Mai più come te e Gionata che hanno permesso al rapper di firmare con Universal Music. Da qui, il futuro è tutto da scrivere, ancora una volta.